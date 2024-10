Le Haut-Pays se met en couleurs

Le projet d’art public le long de la route du Haut-Pays de Kamouraska prend de l’ampleur avec la sélection des artistes Miguel Forest et Pierre Brignaud pour sa deuxième édition. Ces derniers parcourront la région dans les jours à venir pour identifier des bâtiments susceptibles d’accueillir leurs créations artistiques.

Après le succès de la première édition en 2022, qui avait présenté huit œuvres, cette nouvelle phase vise à multiplier les réalisations, avec une ambition d’une vingtaine d’installations. Les artistes s’attacheront à repérer des structures secondaires le long de la route, privilégiant celles qui sont bien visibles pour les automobilistes, afin de maximiser l’impact de leur travail sur le paysage.

L’objectif de ce projet est de mettre en valeur le caractère unique et authentique du Haut-Pays. Les concepts artistiques de Forest et Brignaud s’inspirent des timbres-poste, évoquant des éléments identitaires et valorisés de la région du Kamouraska. Pour ceux qui souhaitent suivre l’évolution de ce projet, une carte interactive des emplacements potentiels est accessible sur le site web de la MRC de Kamouraska.

Sylvain Roy, préfet élu, exprime son enthousiasme face à cette initiative et remercie les propriétaires qui accepteront d’exposer ces œuvres sur leurs bâtiments. « Je suis convaincu que cette vitrine d’art public enrichira le paysage du Haut-Pays de Kamouraska, et éveillera la curiosité des passants », a-t-il déclaré.

Le projet ne se limite pas seulement à l’esthétique; il vise également à renforcer le tissu communautaire en impliquant les résidents. Les personnes vivant le long de la route du Haut-Pays qui souhaiteraient accueillir des œuvres peuvent contacter Miguel Forest à forestmiguel@videotron.ca.

Ce projet ambitieux est soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et le ministère de la Culture et des Communications, qui allouent un budget de 25 000 $. De plus, les sept municipalités du Haut-Pays contribuent chacune à hauteur de 1000 $, portant le budget total à 32 000 $.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de dynamiser la région par le biais de l’art public, en créant des points d’intérêt qui attirent les visiteurs tout en renforçant le sentiment d’appartenance des résidents. Les œuvres envisagées devraient non seulement embellir le paysage, mais aussi servir de vecteurs de mémoire et d’identité pour le Haut-Pays, transformant ainsi cette route en une véritable galerie à ciel ouvert.

Les artistes Forest et Brignaud sont connus pour leur approche innovante, et leur capacité à tisser des liens entre l’art et le patrimoine local. Avec cette nouvelle collaboration, le Haut-Pays se prépare à se parer de couleurs et de créativité, tout en célébrant son riche héritage culturel.