30 ans de passion et d’excellence en musique

L’École de musique et de danse Destroismaisons célèbre son 30e anniversaire. Sous le slogan évocateur : 30 ans de passion, l’école marque trois décennies d’engagement envers l’enseignement des arts et le développement culturel de son milieu.

L’École est fondée sur des bases solides d’excellence et de dévouement. Elle est aujourd’hui une institution florissante qui compte plus de 400 élèves, et une équipe de 20 enseignants qualifiés », note le directeur général François Landry, ajoutant que l’École Destroismaisons se distingue par la qualité et la diversité de son offre de formation, reconnue et soutenue au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, confirmant son rôle essentiel au sein de la filière de formation d’enseignement en art du gouvernement du Québec.

Deux programmes de formation distincts sont offerts en musique : le programme Loisir et le programme Préparatoire. Ce dernier bénéficie d’un encadrement rigoureux grâce à un partenariat avec la Faculté de musique de l’Université Laval, assurant une préparation de haut niveau pour les futurs professionnels des arts.

En danse, les programmes offerts en volets loisir et compétitif sont encadrés par le Réseau d’enseignement de la danse du Québec, ce qui garantit un enseignement professionnel adapté aux standards de l’industrie.

Un leadership stable et engagé

En poste depuis 18 ans, le directeur général François Landry a su faire prospérer l’école grâce à son leadership, sa vision et sa détermination qui ont permis à l’école de s’ancrer solidement dans son milieu, et de développer des projets novateurs qui vont au-delà de la salle de classe. Son engagement est d’ailleurs reconnu par ses pairs, puisqu’il a été nommé vice-président du conseil d’administration du Réseau d’enseignement de la danse du Québec.

L’École Destroismaisons se démarque par son implication communautaire et ses initiatives sociales qui témoignent de sa volonté d’utiliser les arts comme vecteurs de bien-être et de développement. Le programme de Musique-Thérapie offre des activités de musique aux personnes âgées dans les RPA et les CHSLD. Ce projet a permis d’offrir plus de 2000 ateliers gratuitement depuis 15 ans, améliorant la qualité de vie des aînés.

Notes et Bougeottes sont des ateliers de musique conçus spécifiquement pour les enfants de trois à cinq ans, dans le but de stimuler leur développement langagier par l’éveil musical. Finalement, les Ateliers de danse adaptés sont des cours de danse spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap, qui permettent à tous d’accéder aux bienfaits et à la joie de la danse.

« Célébrer 30 ans d’existence est une immense fierté. C’est la preuve que notre passion pour la musique et la danse est contagieuse et essentielle pour notre communauté, note François Landry. Nous continuons d’innover et de nous engager à former la relève artistique tout en rendant les arts accessibles à tous, de nos programmes de formation rigoureux aux ateliers adaptés pour nos aînés et les personnes handicapées. »