Un nouveau café culturel à Tourville

La communauté de Tourville a récemment célébré l’inauguration officielle du Café de la Gare, un nouvel espace culturel installé au 962, rue des Trembles. L’événement, tenu sous la forme d’un quatre à huit, était organisé par la CDC ICI Montmagny-L’Islet, maîtresse d’œuvre du projet.

Financé au coût de 25 000 $ par le Fonds de soutien aux cafés culturels du projet Signature innovation de la MRC de L’Islet — en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation — ce café culturel offrira une variété d’activités centrées sur la créativité, le mieux-être et la rencontre citoyenne.

Sur place, le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, et la mairesse de Tourville Luce Morneau ont salué la naissance de ce nouveau lieu rassembleur. La Municipalité, partenaire de premier plan, fournit notamment le local gratuitement, et accompagne le projet à chacune de ses étapes.

« C’est un lieu qui contribuera au dynamisme du milieu par sa programmation diversifiée. La culture est une composante essentielle à l’épanouissement des individus et de la collectivité. Elle est également un facteur d’identité, de spécificité et de différenciation qui permet à une collectivité de se définir, de se distinguer et d’affirmer sa personnalité. L’ADN culturel et artistique de la MRC de L’Islet rayonne bien au-delà des frontières de notre territoire », a exprimé Normand Caron.

Également présente, Renée Anique Francœur, chargée de projet Signature Innovation – volet création artistique à la MRC de L’Islet, a précisé qu’il s’agit du neuvième café culturel inauguré sur le territoire. Une autre pierre ajoutée à la vision régionale d’un réseau d’espaces culturels accessibles et vivants.

Le café est ouvert à tous : jeunes, adultes et aînés sont invités à venir s’y poser, jaser, écouter de la musique, ou participer aux activités déjà annoncées. Parmi celles-ci, on note du yoga sur chaise, de la création de mandalas, des séances de méditation, ainsi que des jeux de société. D’autres ateliers s’ajouteront progressivement à la programmation.