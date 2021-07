30 portraits pour les 30 ans de Place aux jeunes Kamouraska

Pour célébrer ses 30 ans, Place aux jeunes Kamouraska lance une série de 30 portraits d’anciens candidats. Depuis le 26 juillet et jusqu’à la fin de l’année 2021, il est possible de découvrir le parcours de 30 personnes inspirantes qui ont choisi le Kamouraska comme terre d’accueil avec le soutien de Place aux jeunes (PAJ).

Depuis 1991, Place aux jeunes Kamouraska a accompagné plus de 300 personnes, des célibataires, des familles, des couples, qu’ils soient urbains, natifs ou immigrants. En 30 ans, 25 agents ont été aux petits soins pour leur assurer une arrivée, une installation et un accompagnement en fonction de leurs besoins. À l’écoute, impliquées et dynamiques, les équipes qui se sont succédé sont fières du travail accompli et de l’impact que tous ces nouveaux Kamouraskois ont aujourd’hui sur l’ensemble du territoire.