Une tournée d’information volontaire sur la sauvegarde des églises

La Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent et le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité se proposent pour animer des rencontres de réflexion sur l’avenir de nos églises. Quelques dates sont déjà arrêtées au Bas-Saint-Laurent, mais d’autres pourraient s’ajouter au calendrier en fonction de la demande des communautés.

Aucune rendez-vous n’est encore au calendrier pour le Kamouraska, de confirmer Martin Gagnon, coordonnateur du Centre de Mise en Valeur des Opérations Dignité et secrétaire de la Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent. Ce dernier ne s’en étonne pas, car il avoue que la région est particulièrement avancée à ce chapitre comparativement à d’autres au Bas-Saint-Laurent.

« On est ouvert à y aller, même dans la MRC voisine de L’Islet, s’il y a une demande. Notre tournée se fait sur une base volontaire, c’est-à-dire qu’on ne s’impose pas auprès des communautés, on attend qu’elles entrent en contact avec nous », précise-t-il.

Cette approche volontaire est privilégiée en raison de la sensibilité du sujet, de rappeler M. Gagnon. Trouver une autre vocation à ces bâtiments n’est toutefois pas une mission impossible et de beaux exemples existent. Plusieurs peuvent d’ailleurs être consultés sur le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Selon lui, les projets qui rencontrent le plus de succès sont d’abord ceux qui répondent au besoin de la communauté.

« On a rencontré une communauté qui réfléchit à se doter d’un CPE. L’espace idéal pour l’accueillir serait le centre communautaire, mais lui, on l’envoie où ? La réflexion autour de la sauvegarde l’église permet d’envisager de le réaménager là », donne-t-il en exemple.

La Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent et le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité remarquent que le manque de ressources dans les municipalités est un des freins qui empêchent une concertation. Les rencontres d’information qu’ils organisent dans le cadre de l’Opération de sauvegarde de nos églises rurales sont souvent l’occasion de réunir pour la première fois autour d’une même table la Fabrique, la Municipalité et les corporations de développement.

« La sauvegarde des églises devient souvent un prétexte pour entamer une réflexion sur l’avenir d’un village, ce dont il a besoin et ce qu’il veut développer pour le futur. Autrement, le manque de ressources dans les petites municipalités ne permet pas ce type d’exercice. On se retrouve plutôt dans une dynamique de gestion par programmes d’aides financières gouvernementaux où le développement va se faire dans l’ici et maintenant, en réaction à ce qui est proposé, sans que ça soit toujours nécessaire pour une communauté », d’observer celui qui travaille dans le développement rural depuis une trentaine d’années.