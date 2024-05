31,2 M$ pour les réseaux de transport routier en Côte-du-Sud

Le ministre de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, Bernard Drainville, a annoncé le 13 mai dernier un investissement historique de 818 544 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routier, ferroviaire et aéroportuaire de la région de la Chaudière-Appalaches. Pour la Côte-du-Sud, il s’agit d’une somme de 31,2 M$.

Les montants investis dans la région de la Chaudière-Appalaches se répartissent comme suit : 474 716 000 $ pour la réalisation d’un projet ferroviaire; 166 515 000 $ pour améliorer l’état des chaussées; 119 316 000 $ pour améliorer l’état des structures; 50 713 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire; 5 051 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées; et 2 233 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires.

« On garde le cap sur nos investissements dans la région afin de maintenir un réseau de transport de qualité. On parle de plus de 800 M$, une somme sans précédent, pour améliorer l’état de nos chaussées et de nos structures, rendre notre réseau plus sécuritaire, et réaliser un projet qui entraînera des retombées économiques importantes pour plusieurs municipalités : la réfection et le prolongement du chemin de fer Québec Central. Ces chantiers sont autant d’actions concrètes au bénéfice des gens de partout en Chaudière-Appalaches. Merci à tous les acteurs concernés par cette annonce », a déclaré Bernard Drainville.

MRC de L’Islet

Bien que la Côte-du-Sud soit divisée en deux régions administratives, en l’occurrence le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches, pour cette dernière, comprenant localement les MRC de Montmagny et de L’Islet, la somme allouée est de 31,2 M$. Ces millions permettront ainsi, sur une échelle de deux ans, une série de travaux importants, notamment sur l’autoroute 20 Est à la hauteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, sur la route 204 entre Saint-Aubert et Saint-Damase, et également sur l’autoroute 20, dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli.

Des caméras de surveillance à l’aéroport de Montmagny

En 2022, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, accompagné de sa conjointe Annie Francœur et du député fédéral de la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ont dû laisser leur véhicule à l’aéroport de Montmagny afin de traverser en avion sur L’Isle-au-Grues pour participer à la traditionnelle fête de la Mi-Carême, une activité emblématique de l’île.

Toutefois, à leur retour à l’aéroport de Montmagny, plus d’une trentaine de véhicules s’étaient fait voler leur catalyseur. Selon les informations disponibles émanant des forces de l’ordre, les catalyseurs sont très prisés par les larrons, puisqu’à l’intérieur de ceux-ci se trouvent quelques grammes de métaux rares comme le palladium, le platine, et surtout le rhodium, valant six fois plus cher que l’or.

Heureusement, la voiture où prenaient place les députés n’a pas été visitée par les pillards. Cependant, à la suite de cet événement, Mathieu Rivest a suggéré à son gouvernement que l’aéroport de Montmagny obtienne des caméras de surveillance, afin d’éviter qu’un tel événement se reproduise. Voilà pourquoi, dans le montant annoncé pour Chaudière-Appalaches, on retrouve une somme pour l’acquisition de ce type de matériel, ainsi que pour des clôtures de sécurité.

« Je suis très heureux et satisfait que la Côte-du-Sud puisse avoir ce montant afin de procéder à la réfection et à l’amélioration de ses infrastructures routières, ainsi qu’à l’ajout de matériel de sécurité. Avec une somme record pour ce type d’investissement en Chaudière-Appalaches, soit 10 % du budget alloué de 7,7 milliards de dollars pour l’entièreté de la province de Québec, notre comté n’a visiblement pas été laissé pour compte », a conclu au Placoteux Mathieu Rivest.