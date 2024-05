Saint-Jean-Port-Joli : 60 bougies pour La Roche à Veillon

Artisans et dignitaires du resto-théâtre La Roche à Veillon étaient réunis récemment pour célébrer les 60 ans de l’institution culturelle de Saint-Jean-Port-Joli. L’événement sera célébré en grand avec une programmation spéciale à laquelle le grand public est évidemment convié.

« Cet anniversaire représente beaucoup pour moi. Quand j’avais cinq ans, je venais à La Roche à Veillon. J’ai vu l’évolution à travers le temps, avec la période boîte à chansons et la transformation en salle de théâtre. Je suis contente maintenant de faire partie de cette évolution, et de la vivre », affirme la directrice générale Nancy Carrier, en poste depuis 15 ans, un record.

Cette soixantième saison sera marquée par une programmation spéciale, conçue pour commémorer l’événement et créer des souvenirs durables pour la clientèle locale et internationale. Pour l’occasion, La Roche à Veillon a même fait concocter sa propre bière emblématique, La chope à ragoût, une blonde aux arômes fruités brassée par la microbrasserie Ras L’Bock, et qui sera offerte tout au long de la saison. Lors de votre visite, demandez la raison de ce nom particulier. Vous vivrez un pan d’histoire de l’endroit, dont les murs sont ornés de photographies autographiées des grands qui s’y sont produits, dont le regretté Jean-Pierre Ferland.

D’ailleurs, les festivités comprendront un spectacle d’envergure des 2 Pierrots, afin de commémorer l’époque des boîtes à chansons. Une Journée de la famille est aussi au programme, ainsi qu’une soirée de danse country animée par Linda Sansoucy. Deux autres événements phares auront lieu : l’un mettant en vedette les anciens employés, et l’autre animé par Geneviève Bourgault et Grégoire Painchaud.

Organisme à but non lucratif

Plusieurs ignorent que La Roche à Veillon est un organisme à but non lucratif. Le président du conseil d’administration, Claude Brisebois, souligne qu’il n’a jamais reçu de subventions autres que des participations à des programmes d’emploi carrière-été. « En 60 ans, plus de 1 million $ ont été réinvestis dans la culture et le sport », ajoute le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron.

« Que vous soyez autonomes financièrement, c’est tout à votre honneur. Continuez votre belle mission de valorisation de la culture québécoise », a commenté le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. « Je me souviens particulièrement des nombreuses participations et de l’engagement du comédien Michel Daigle, qui demeurait dans la région et qui était un grand ami », ajoute le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, en remettant aux responsables un certificat de félicitations de la Chambre des communes. Mathieu Rivest a fait de même avec un de l’Assemblée nationale.

« Le conseil d’administration est dévoué, et participe activement aux dossiers. Ça nous aide beaucoup. Nous réussissons à aller chercher les revenus nécessaires grâce au public qui est fidèle d’une année à l’autre », ajoute Nancy Carrier. De fait, de 1990 à 2023, pas moins de 2,6 millions de personnes s’y sont rendues. Évidemment, les mets traditionnels servis au restaurant — ragoût de boulettes et pattes de porc, bœuf à la mode, cipaille, sans oublier la fameuse soupe aux pois — comptent pour beaucoup dans la fidélité du public.

Des employés y travaillent depuis 10, 20, voire 30 ans. En période de pénurie de main-d’œuvre, c’est tout un exploit. « Nous comptons une soixantaine d’employés. Ça n’a pas toujours été facile, mais on dirait que nous connaissons un regain au niveau de l’emploi, et nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup d’optimisme », conclut la directrice générale, avant de présenter un immense gâteau qui a été servi aux convives.

Comme nous l’avons mentionné dans la dernière édition, les spectateurs auront le plaisir de découvrir cet été la comédie Maestro de Claude Montminy, mise en scène par le vétéran de la comédie Carol Cassistat. Cette pièce a remporté le prix de la meilleure nouvelle comédie au Canada en 2017. Les détails de la programmation sont disponibles sur le site rocheaveilllon.com.