3650 $ en dons pour la 29e Classique de quilles

La 29e Classique des entreprises qui s’est déroulée au Salon de quilles Saint-Pascal a rassemblé 63 équipes les 6 et 7 février derniers, confirmant encore une fois la popularité de ce tournoi, devenu un rendez-vous attendu du milieu des affaires. Au terme de cette édition 2026, un montant de 3650 $ a été redistribué à des organismes de la région.

Organisée par le propriétaire du Salon de quilles Saint-Pascal, Robin Thériault, la Classique se veut avant tout un tournoi participatif. « C’est un tournoi qu’on fait pour amasser des dons pour les différents organismes de la région. Les entreprises en profitent pour se retrouver, jaser, fêter. C’est vraiment festif comme événement », résume-t-il.

Sur une capacité maximale de 64 formations, 63 ont répondu à l’appel cette année, preuve que l’événement a su se bâtir une solide réputation au fil du temps. Vingt-quatre équipes ont accédé aux finales disputées le samedi soir. Le format, original et inclusif, permet même à des formations ne figurant pas nécessairement en tête du classement d’atteindre la ronde ultime, grâce à un système de positions stratégiques et de tirages au sort.

Au terme de la compétition, l’équipe Construction Stéphane Gagnon de Saint-Pascal a remporté les grands honneurs, mettant la main sur le trophée Promutuel du Lac au Fleuve, et sur une bourse de 120 $. La formation du restaurant Subway de Saint-Pascal a pour sa part décroché la deuxième position. Au total, 560 $ en bourses ont été remis aux équipes finalistes.

Fidèle à sa mission, la Classique a surtout permis de redonner à la communauté. Les sommes amassées ont été réparties comme suit : 1000 $ à la Maison de Jean-Baptiste à Saint-Denis-De La Bouteillerie, 800 $ à la Maison de la famille, 650 $ au festival Philifest 456, 650 $ au festival Bonjour la visite, 350 $ au Club junior du Salon de quilles Saint-Pascal, et 200 $ aux Appalaches Hunters de Saint-Philippe.

Le commanditaire officiel, Assurance Promutuel du Lac au Fleuve, a de nouveau soutenu l’événement, contribuant à son succès.

Depuis ses débuts, la Classique des entreprises a permis d’amasser 93 900 $ au profit d’organismes locaux. « C’est la plus belle chose qu’on peut faire », conclut Robin Thériault, fier de voir les entreprises répondre présentes année après année. Les résultats complets sont disponibles sur le site web du Salon de quilles Saint-Pascal, pendant que l’organisation commence déjà à penser à l’organisation de la 30e édition, qui se déroulera en 2027.