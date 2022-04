44e édition de Pascot… en plein mois de mai !

Pour le comité organisateur du Tournoi provincial de hockey Pascot, il n’était pas question de reporter d’une année encore une fois le tournoi de hockey qui rassemble de nombreux jeunes hockeyeurs et leurs parents dans la région.

Alors qu’on se dirigeait vers un tournoi normal en hiver, dans le respect du maximum de personnes à l’intérieur de l’aréna et avec le passeport vaccinal, le vent a tourné en décembre avec l’arrivée d’Omicron.

Après une annulation complète en 2021, le comité souhaitait vivement offrir l’événement aux jeunes et se rencontrait de semaine en semaine. Finalement, avec confiance, les dates du 5 au 8 mai ont été fixées et l’événement pourra donc avoir lieu avec moins de contraintes encore que prévu, soit sans passeport vaccinal et sans limites de spectateurs à l’intérieur.