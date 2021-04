45 000 $ pour la mise en place d’une stratégie numérique à l’École Destroismaisons

L’École de musique et de danse Destroismaisons a obtenu une aide de 45 000 $ provenant du programme de Soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Cette subvention permettra à l’école et à son équipe d’être mieux outillées afin de permettre l’enseignement à distance, la conception de capsules vidéo et la mise en ligne de contenu culturel numérique.

Le projet qui se déroule en deux phases permettra premièrement à l’École d’équiper tous ses locaux d’enseignement d’équipements informatiques (ordinateurs, systèmes de son, etc.) et de se procurer des appareils professionnels pour faire de la captation et du montage vidéo. Ensuite, l’École fera la conception de plus de 45 capsules vidéo de contenu de formation qui pourront être visionnées à distance par les élèves viaia un intranet sur le site internet de l’école.

« L’utilisation du numérique s’est accentuée à tous les niveaux depuis le début de la pandémie. Nous avons su nous adapter et développer de nouvelles façons de faire. IlIl y aura beaucoup à retenir des pratiques technologiques qui rendent plus accessibles et innovants les secteurs d’activités comme la culture. PePeu importe où l’on se trouve, il sera possible de suivre les formations à distance de l’École Destroismaisons », déclare Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

« Grâce à ce projet, nous serons en mesure d’effectuer un virage numérique et ainsi adapter notre modèle d’affaires. Nous serons dorénavant mieux équipés, plus agiles, plus versatiles et c’est l’ensemble de notre clientèle qui en profitera », explique François Landry, directeur général de l’École Destroismaisons.