50 150 $ pour soutenir Services Kam-Aide

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest est heureux d’annoncer, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, l’octroi d’un montant de 150 150 $ à Services Kam-Aide inc. dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) et de gériatrie sociale.

Ce financement fait suite à l’appel de projets 2023-2024 lancé au cours de l’été dernier et permet d’augmenter le nombre de travailleurs de milieu dans les communautés et, ainsi, de joindre et accompagner plus de personnes aînées vulnérables. Cet appel de projets permet également de venir en appui à des initiatives de gériatrie sociale en cours de déploiement.

Rappelons que le programme ITMAV offre une aide financière à des organismes communautaires pour la mise en place ou le maintien de travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, pour repérer des personnes aînées en besoin; accompagner vers les ressources utiles à leur situation; contribuer à briser l’isolement des personnes aînées, favoriser leur santé et leur bien-être et les soutenir dans leur maintien à domicile.

« Je suis très heureux de cet appui financier qui va faire une très grande différence dans notre capacité à continuer de proposer des services de qualité pour les personnes aînées. C’est une mesure qui contribue à leur maintien à domicile en santé et en sécurité. Merci à Services Kam — Aide inc. pour leur accompagnement au quotidien », a déclaré Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud