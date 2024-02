L’ITAQ dépose son rapport annuel d’activités 2022-2023

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a déposé son deuxième rapport annuel d’activités depuis la confirmation de son nouveau statut. Le rapport des activités pour l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2023 a été déposé à l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier.

En plus d’être un exercice de reddition de compte, ce rapport annuel d’activités est surtout l’occasion de faire briller l’ITAQ en exposant ses acteurs et ses réalisations au cours de la dernière année. Les pages de ce rapport démontrent d’ailleurs l’ampleur du travail accompli et les résultats générés dans un contexte de transformation organisationnelle depuis le passage du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation vers un organisme autre que budgétaire.

« Tout au long de cette 60e année d’anniversaire de l’Institut, plusieurs projets ont été mis de l’avant. On a qu’à penser aux nouvelles bourses d’études pour favoriser les admissions dans certains programmes, à l’entente-cadre avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République française afin de permettre des partenariats spécifiques avec des maisons d’enseignement pour des projets de bidiplomation et de mobilité des étudiants et du personnel de part et d’autre de l’Atlantique, on pense également à la mise en œuvre du parcours de formation du Plan d’agriculture durable (PAD) 2020-2030 pour lequel l’ITAQ est reconnu et mandaté par le gouvernement du Québec et plusieurs autres projets novateurs initiés par les enseignants et les étudiants », souligne Karine Mercier, directrice générale par intérim.

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel d’activités 2022-2023 sur le site web de l’organisation, à itaq.ca.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec