5000 $ pour l’aménagement extérieur de la résidence l’Envol

Le Club Lions de Saint-Pascal a remis une somme de 5000 $ à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) afin qu’elle procède à un aménagement extérieur et convivial pour les dix résidents permanents de sa résidence l’Envol, ses membres et leurs familles. Cette somme cumulative est le fruit d’un don à parts égales de la Fondation des Clubs Lions du Québec et du Fonds des œuvres du club de Saint-Pascal. L’argent aidera à l’aménagement d’un gazebo de 18 pieds en bois traité sur une base en béton, d’une zone de repos comprenant foyer, chaises longues et bacs de jardinage, d’un terrain de pétanque adapté pour les fauteuils roulants, d’un terrain multisport, des trottoirs bétonnés de quatre pieds de largeur pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, des fleurs et des arbustes pour ajouter de la vie et de la couleur.

Source : Club Lions Saint-Pascal