Le Cégep de La Pocatière accueillera le Wapikoni Mobile

En marge du Prix Liberté 2023, le Cégep de La Pocatière a l’immense plaisir d’accueillir le 11 avril prochain l’organisme autochtone Wapikoni Mobile pour une journée de conscientisation sur les droits et libertés.

Le Wapikoni Mobile est un studio ambulant de formation et de création audiovisuelle et musicale consacré aux jeunes Autochtones dans leur communauté. Son objectif principal est de combattre le racisme systémique et les préjugés, ainsi que de sensibiliser et d’éduquer sur les questions, les cultures, les valeurs et les perspectives autochtones. Les œuvres produites sont diffusées largement, tel un outil de médiation important.

Organisée conjointement par le Département de sciences humaines et le Service du développement international du Cégep, cette activité vise à sensibiliser notamment les étudiants des programmes de Techniques d’éducation spécialisée, Sciences humaines, Arts, lettres et communication//Médias et Soins infirmiers aux questions des droits et libertés, et plus particulièrement aux réalités autochtones, en visionnant puis en discutant de vidéos créées par de jeunes autochtones, en présence de la cinéaste Mme Jani Bellefleur-Kaltush.

Afin de permettre à l’ensemble de la communauté locale de profiter de ce moment d’échange unique avec des personnalités inspirantes, l’événement est ouvert au grand public ainsi qu’aux élèves de 4e et 5e secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de l’École polyvalente La Pocatière. Pour permettre à un large public d’y assister, l’activité sera présentée à deux reprises dans la journée du 11 avril : le matin de 8 h 30 à 11 h 30 puis l’après-midi de 12 h 30 à 15 h 30. Chacune des représentations durera environ trois heures.

Source : Cégep de La Pocatière