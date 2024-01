534 375 $ pour soutenir deux musées de L’Islet

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest confirme, au nom du ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe, une somme de 534 375 $ pour la réalisation des expositions Hivernage : Kapitaikallak et les Inuits du Musée maritime du Québec (400 000 $) et Un héritage vivant (134 375 $) de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé (Musée de la mémoire vivante).

Les sommes proviennent du programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes. Ce dernier vise la réalisation ou le renouvellement, partiel ou total, d’expositions permanentes ou la réalisation d’expositions itinérantes des institutions muséales agréées, et cherche à assurer la concrétisation d’activités muséologiques complémentaires.

« Les musées en région contribuent à renforcer l’identité régionale en mettant en valeur l’histoire, la culture et les traditions locales. En contribuant financièrement, nous soutenons la préservation et la promotion de l’identité régionale, ce qui renforce le sentiment d’appartenance des citoyens. C’est un investissement précieux pour les générations présentes et futures », déclare Mathieu Rivest.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud