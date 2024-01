Le ministre de l’Agriculture répond à l’invitation de Mathieu Rivest

Dans le cadre de sa tournée au Bas-Saint-Laurent, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne s’est arrêté une journée au Kamouraska, à l’invitation du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Cette journée avait pour objectif d’aller à la rencontre et d’échanger avec différents acteurs du secteur bioalimentaire au Kamouraska.

Une rencontre dans l’érablière de la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Nathalie Lemieux, a été organisée avec le ministre Lamontagne, la ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina ainsi qu’avec le député de Côte-du-Sud. Mme Lemieux était aussi accompagnée des membres du conseil exécutif de l’UPA de la région.

Plusieurs sujets qui touchent de près les producteurs régionaux ont été abordés, notamment la relève agricole, la protection des terres et l’impact des changements climatiques sur l’agriculture.

Par la suite, les élus ont rencontré le conseil d’administration de l’ITAQ afin d’échanger sur la situation actuelle et la transition vers son nouveau mode d’opération. La journée s’est poursuivie avec une visite à la mairie de La Pocatière pour échanger avec le maire Vincent Bérubé sur les réalités et le potentiel du secteur agroalimentaire de la région.

Aussi, dans le souci de bien faire connaître la diversité des entreprises du Kamouraska qui œuvrent dans le domaine alimentaire, M. Rivest a fait découvrir au ministre la ferme Les petits régals des bois de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, appartenant à Glennis Ouellet. Cette dernière se spécialise dans l’élevage de sangliers et de dindons sauvages.

Ensuite, M. Rivest a emmené le ministre faire une visite guidée des installations de l’entreprise FOUDUCOCHON, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La rencontre a été l’occasion d’en apprendre davantage sur la confection artisanale des cochonnailles lactofermentées biologiques et sur les projets de développement de la propriétaire et maître charcutière, Nathalie Joannette.

« C’est avec grand enthousiasme que j’ai accepté l’invitation de mon collègue Mathieu d’aller à la rencontre d’entreprises agricoles et bioalimentaires dans le magnifique Kamouraska. Cette visite m’a permis d’échanger avec des gens passionnés de leur région et des produits qu’elle peut offrir. Je remercie les Kamouraskois de leur accueil, l’agriculture fait partie de l’ADN de votre région et c’est toujours un plaisir d’y revenir », a déclaré André Lamontagne.

« Il est important pour nous de démontrer que les enjeux en matière d’agriculture façonnent notre quotidien et que nous souhaitons travailler en collaboration avec tous les acteurs du milieu. Nous avons le devoir d’agir ensemble pour nourrir le Québec d’aujourd’hui, et de demain en plus, d’assurer une relève fière et bien outillée pour l’avenir. De nombreux défis ont été soulevés lors de cette journée bien remplie. Nous serons dédiés afin de contribuer à optimiser nos acquis et les faire rayonner », a ajouté Mathieu Rivest.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud