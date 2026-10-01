54 œuvres aux enchères à Kamouraska

Les mises sont en cours dans le cadre de l’encan-bénéfice du Centre d’art de Kamouraska, qui propose 54 œuvres d’art jusqu’au dimanche 4 octobre à 20 h. Lancée le 25 septembre, la vente en ligne réunit des œuvres d’artistes reconnus et contemporains, avec des médiums et des échelles de prix variés.

Parmi les œuvres offertes aux collectionneurs et aux amateurs d’art figurent notamment une lithographie de Jean-Paul Riopelle, une gravure sur papier encadrée de Joan Mitchell, un fusain d’Alfred Pellan, une huile de René Richard, et une acrylique de Fernand Toupin. Une sculpture en acier peint d’André Fournelle et une œuvre de plâtre à patine de bronze d’Alfred Laliberté font également partie de la sélection.

L’encan présente aussi des œuvres de créateurs contemporains issus de différentes disciplines en arts visuels. Une sculpture en bronze d’Ulysse Comtois, une gravure posthume de Marc-Aurèle Fortin tirée par Janine Leroux-Guillaume, une impression jet d’encre de Gwenaël Bélanger, et une œuvre nouvellement encadrée de Jason Cantoro comptent parmi les pièces proposées.

Les personnes intéressées peuvent miser en ligne jusqu’à la clôture de l’encan, par l’entremise de la plateforme Ma Cause. Il est possible de miser sur une ou plusieurs œuvres sans avoir à se déplacer à Kamouraska. Les visiteurs peuvent également obtenir du soutien de l’équipe du Centre d’art pour effectuer leurs mises lors de leur passage.

Parallèlement à l’encan, les 54 œuvres sont présentées au Centre d’art de Kamouraska tous les jours de midi à 16 h jusqu’au 4 octobre. L’exposition permet de voir les sculptures, peintures, photographies, gravures, eaux-fortes, aquarelles et dessins réunis pour cette activité-bénéfice. L’entrée est gratuite.

La soirée d’ouverture s’est tenue le 25 septembre au Centre d’art, sous la présidence d’honneur de Bernard Derome. Les convives ont alors pu découvrir les œuvres, échanger, et commencer à miser dans une ambiance conviviale, alors qu’un vin d’honneur, des prestations musicales et d’autres surprises étaient proposés. L’encan constitue une activité de financement du Centre d’art de Kamouraska, dont la mission est de diffuser et de promouvoir l’art actuel et ses multiples champs d’expression. La programmation du Centre d’art mise sur des approches innovantes et multidisciplinaires d’initiation, d’éducation et de médiation culturelle.