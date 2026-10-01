Russell et Émilie Clepper réunis au Café culturel L’Îlette

Le Café culturel L’Îlette accueillera Russell Clepper et sa fille Émilie Clepper le vendredi 2 octobre à 19 h 30, pour une soirée aux couleurs country folk présentée par Arts et Culture L’Islet.

Auteur-compositeur reconnu pour ses chansons riches en images et en émotions, Russell Clepper a vu son œuvre rejoindre un plus large public québécois grâce à sa fille Émilie. Celle-ci a notamment contribué à faire découvrir la poésie et la musicalité des compositions de son père avec l’album The Family Record, paru en 2023.

Le père et la fille avaient d’ailleurs uni leurs forces sur scène lors d’une courte tournée au Québec à la fin du printemps 2024. Russell Clepper effectue maintenant un retour dans la province, et profitera de son passage à L’Islet pour retrouver Émilie sur scène. Le duo revisitera plusieurs chansons de The Family Record, en plus de proposer d’autres pièces et quelques surprises au public.

Le Café culturel L’Îlette est située au 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet. L’entrée se fera sous forme de contribution volontaire, avec un montant suggéré de 20 $. Le paiement devra être effectué en argent comptant.