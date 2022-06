55 000 $ pour les gens atteints de cancer

C’est le vendredi 17 juin qu’a eu la 26e édition du tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel. Pour l’occasion, 145 golfeurs et 180 personnes étaient présents au souper afin de soutenir cette cause qui vient en aide aux gens atteints de cancer du Bas-Saint-Laurent, les MRC de Montmagny, L’Islet et Les Etchemins.

Après une journée bien remplie, le dévoilement a ébloui le comité organisateur : un total de 55 000 $ a été recueilli. Tous les profits vont être distribués aux gens atteints de cancer et qui sont dans le besoin.