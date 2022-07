5,6 M$ pour rénover la Salle André-Gagnon

Les travaux de modernisation et d’agrandissement de la Salle André-Gagnon de La Pocatière peuvent commencer. Le gouvernement remet une subvention de 5,6 M$ pour un projet totalisant les 7 M$.

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a souligné le plaisir qu’elle a eu à travailler avec le représentant de la Corporation Jean Desjardins qui aurait été patient et constructif. C’était donc une grande nouvelle pour tous les intervenants jeudi dernier lorsque les millions ont été confirmés. « Une salle de spectacle de qualité, c’est l’accès à la culture », a dit la députée, ajoutant que le gouvernement avait pu remarquer la volonté du milieu qui avait amassé plus de 500 000 $, grâce à une campagne présidée par le directeur du Camp musical de Saint-Alexandre Mathieu Rivest.

« À l’aube du centenaire, on ne pouvait pas rêver mieux », a résumé pour sa part le président Jean Desjardins.

Le projet consiste à réaliser un agrandissement pour offrir à la salle de spectacle une entrée distincte de celle des étudiants, une réorganisation de l’espace pour un accès universel et une rénovation de la salle pour un confort amélioré et une mise à jour des équipements techniques. L’agrandissement de 110 mètres carrés sera réalisé sur deux étages avec une façade sur la rue principale et tous les fauteuils seront remplacés. Une mise à niveau des équipements spécialisés est également prévue.