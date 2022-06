Un Rendez-vous Affaires au Kamouraska

Le député fédéral Bernard Généreux réunira les entreprises de la région ainsi que les intervenants économiques et municipaux dans le cadre d’un événement unique qui ne se tiendra qu’une seule fois.

L’événement qui aura lieu au Centre Bombardier à La Pocatière les jeudi et vendredi 13 et 14 octobre vise à trouver des solutions aux enjeux que vivent les entreprises de la région et qu’elles apprennent à se connaître.