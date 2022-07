Les exposants le réclamaient depuis plusieurs années, leur souhait a enfin été exaucé. Le Marché public de la Grande-Anse déménage à l’ITAQ, Campus de La Pocatière pour sa 14e édition. Plus d’une douzaine de producteurs et transformateurs en agroalimentaire ont déjà confirmé leur présence.

Ceux présents à l’annonce étaient unanimes, l’emplacement ne peut être plus bucolique, champêtre et cohérent. Ces dernières années, le Marché public de la Grande-Anse était installé sur le terrain voisin de la quincaillerie RONA du Carrefour La Pocatière. Le site avait les défauts de ses qualités : très visible, mais dépourvu de cachet. Des discussions entre la Ville de La Pocatière, Développement économique La Pocatière (DELP) et l’ITAQ ont permis ce partenariat attendu depuis longtemps.

« Les exposants sont très heureux de ce déménagement, on demandait depuis plusieurs années d’être au cœur de la ville, près de l’ITAQ. Merci à tous d’avoir rendu ça possible », s’est exclamée Sophie Demougeot de la Ferme Cybèle, une des instigatrices du Marché public en 2009.

Adossé à la montagne du Collège sur un terrain situé entre l’ITAQ et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Marché public de la Grande-Anse est désormais entouré de verdure, d’arbres matures, d’un stationnement et offre des points de vue sur ces deux mêmes bâtiments à l’architecture recherchée. Des tables à pique-nique complètent l’aménagement derrière les kiosques.

Même si l’ITAQ est celui qui accueille le Marché, le terrain sur lequel il a été installé appartient dans les faits au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’ITAQ fournit l’électricité aux kiosques à partir de sa génératrice à proximité, en plus du stationnement aux clients. En vertu d’une entente entre les deux institutions, l’ITAQ s’occupera de l’entretien de cette portion de terrain appartenant au Collège. Le partenariat est valide pour cette année, mais les représentants présents (ITAQ, Ville de La Pocatière, DELP) ont exprimé le désir qu’il devienne permanent.

Exposants et activités

Treize exposants ont confirmé leur participation sur une base régulière au Marché public. Il reste encore des possibilités pour d’autres, de confirmer Sébastien Tirman, agent de développement pour la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Développement économique La Pocatière. Le Marché public se tiendra tous les samedis du 2 juillet au 1er octobre, entre 9 h 30 et 14 h 30. Chaque semaine apportera son lot d’animations et d’activités, a-t-on promis.