570 000 doses de vaccin contre la COVID administrées en deux ans

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souligne les deux ans de la campagne historique de vaccination contre la COVID-19.

En effet, c’est le 24 décembre 2020 que les premières doses de vaccins contre la COVID ont été administrées dans la région. 570 000 doses plus tard, il est primordial de rappeler l’engagement sans faille de centaines de travailleurs qui ont permis le succès de cette importante campagne de vaccination. En date d’aujourd’hui, 140 542 personnes du Bas-Saint-Laurent ont une vaccination COVID de base complétée (c’est-à-dire au moins deux doses plus une dose de rappel ou au moins deux doses plus une infection COVID), ce qui équivaut à 69 % de la population totale de la région. En comparaison, ce taux est de 62 % à l’échelle de la province. La demande pour la vaccination COVID demeure encore importante alors que plus de 200 rendez-vous sont pris chaque jour via Clic-Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545. Les coordonnées et horaires de nos cliniques de vaccination sont disponibles sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Vaccination contre l’influenza

Par ailleurs, la vaccination contre l’influenza se poursuit elle aussi. Depuis la mi-octobre, plus de 44 000 doses ont été administrées, ce qui est un record pour la région. En comparaison, 39 117 doses avaient trouvé preneur l’an dernier. Actuellement, une moyenne de 250 rendez-vous par jour est prise pour la vaccination contre l’influenza.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent