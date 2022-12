Place à Racines et Papilles dans L’Islet

La région de L’Islet vient de se doter d’une nouvelle identité pour mettre en valeur ses produits du terroir et son grand potentiel agroalimentaire et agrotouristique.

Voilà quelques années que l’idée de se regrouper sous une identité commune est dans l’air dans L’Islet. « On a ici une grande variété de produits du terroir, mais pas rassemblés au même endroit. On a des choses très spéciales et on voit qu’on a un potentiel très fort », indique l’agente de développement à la MRC de L’Islet, Dominique Garon.

Une table réunissant les acteurs du domaine a donc travaillé à créer cette identité, et a même sondé la population. En est ressorti le nom Racines et Papilles. « Ce qu’on entendait le plus, c’était le côté plus patrimoine, traditionnel, et de l’autre le côté rebelle, créatif, innovant. C’est ainsi que Racines et Papilles s’est imposée », d’ajouter Mme Garon.

L’identité agro prend racine dans l’histoire même du territoire, un terreau fertile pour les premiers habitants qui, comme les nouveaux arrivants d’aujourd’hui, s’enracinent et fleurissent. La racine, c’est aussi le légume croquant qui aide à traverser l’hiver. Papilles évoque ce qui pétille, palpite, papillonne, les idées créatives des tables, la gourmandise des habitants et le dynamisme des producteurs.

En étant partagée, Racines et Papilles permet de rassembler les acteurs agro du territoire autour de signes identitaires communs, et leur permet de parler le même langage. « Il est maintenant temps de se l’approprier. Du matériel publicitaire a été conçu et pourra être prêté lors d’événements. Ça appartient à tout le monde, désormais », ajoute Dominique Garon.

Un site web sera aussi nourri avec des outils de recherche pour mettre de l’avant les producteurs. La phase deux du projet est de faire la promotion de Racines et Papilles.