60 ans dans la tourbe

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) célébrait récemment son 60e anniversaire lors d’un événement spécial qui s’est tenu à Rivière-du-Loup. Plus de 50 personnes, incluant des pionniers de l’industrie et des acteurs clés du secteur, se sont réunies pour souligner cette étape importante dans l’histoire de la tourbe horticole au Québec.

« Il s’agit d’un secteur qui m’est non seulement connu personnellement — ayant travaillé dans l’industrie de la tourbe dans les années 1990 —, mais que je considère essentiel pour le développement économique et social de notre région », note Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, rappelant l’importance de cette industrie pour la région. « On a de belles entreprises qui rayonnent à l’international, et particulièrement dans le domaine de la tourbe horticole. »

Les Bernard Bélanger de Premier Tech, Gabriel Lambert des Tourbières Lambert, Claudin Berger des Tourbières Berger, et Marcel Lévesque des Tourbes Nirom étaient parmi les invités d’honneur.

Célébrer le passé et préparer l’avenir

L’événement a permis de revisiter les moments clés de l’histoire de l’APTHQ, fondée en 1964, à travers des vidéos et des photos d’archives. « Avec notre association qui célèbre son 60e anniversaire, il est motivant de mesurer l’impact de la vision des membres qui nous ont précédé », commente Frédéric Caron, président du regroupement et représentant de Premier Tech, rendant hommage aux pionniers de l’association. « L’acceptabilité sociale et la sécurité alimentaire sont parmi les sujets d’actualité sur lesquels les membres ont décidé de se pencher il y a déjà plusieurs années, et nous avons aujourd’hui les outils pour être des instigateurs de nouvelles façons de faire. »

L’APTHQ en a profité pour tenir son assemblée générale annuelle, qui a permis de faire ressortir les travaux du Créneau d’excellence Tourbe et substrats, une initiative hébergée par l’association depuis 2007. Le rapport annuel 2023-2024 a été présenté, mettant en avant 45 projets touchant au développement durable, à la recherche et à l’innovation. Ces projets, réalisés en collaboration avec plusieurs entreprises du secteur, visent à renforcer l’industrie, et à faire face aux défis environnementaux actuels.

L’importance de la collaboration

Mélissa Berger, présidente du Créneau d’excellence Tourbe et substrats et représentante des Tourbières Berger, a souligné l’importance de la coopération entre les entreprises membres. « La majorité de ces projets sont réalisés en collaboration par des entreprises qui travaillent ensemble sur leurs enjeux communs, au-delà de la concurrence. Cette approche nous permet de relever les défis de l’industrie tout en innovant », conclut-elle.

Avec 60 ans d’existence, l’APTHQ regarde vers l’avenir avec optimisme, prête à relever de nouveaux défis et à continuer d’innover pour garantir la pérennité de l’industrie de la tourbe horticole au Québec.