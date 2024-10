Saint-Alexandre : Des feux pour mieux protéger les piétons

À Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la sécurité des piétons vient de franchir un pas de plus. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a tenu récemment une activité de sensibilisation à un nouveau passage piétonnier sécurisé. Située sur la route 289, cette traverse, désormais équipée d’un feu rectangulaire à clignotement rapide (FRCR), promet d’améliorer la sécurité des piétons, en particulier celle des écoliers.

« Moi, je pense à mes petits-enfants et aux écoliers, aux jeunes et aux jeunes de cœur. Il est crucial que les automobilistes soient bien attentifs et respectent ces feux, surtout dans cette zone très fréquentée », commente la mairesse Anita Ouellet-Castonguay. Une collaboration entre la Sûreté du Québec, la Municipalité et le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a permis de rendre ce projet possible, renforçant ainsi la sécurité routière dans cette zone critique.

Ce projet attendu vient répondre à une problématique de longue date, et vise à protéger les plus vulnérables. Le FRCR, installé à proximité de l’école et d’autres infrastructures clés, capte l’attention des conducteurs en leur rappelant la priorité des piétons. À chaque activation, les feux clignotent pendant 30 secondes, offrant aux piétons un passage sécuritaire, même dans des conditions de faible visibilité. Selon Mme Ouellet-Castonguay, la mise en place de ce dispositif n’a pas été simple, malgré l’évidence du besoin. « Ça fait 15 ans que je travaille sur ce dossier. Je voulais absolument éviter un drame. Heureusement, aujourd’hui, on est plus en sécurité. »

Mesure efficace

Cette nouvelle mesure n’a pas tardé à prouver son efficacité, notamment lors d’un incident survenu en juin, alors qu’un petit garçon à vélo a évité de justesse un accident qui aurait pu lui être mortel. L’activité de sensibilisation a permis de distribuer des feuillets explicatifs aux piétons et aux automobilistes, les informant des bonnes pratiques à adopter aux traverses piétonnières.

Les participants ont ainsi appris comment utiliser les nouveaux feux, et ont été sensibilisés aux règles de prudence à respecter dans la zone. « Pour moi, c’est une question de respect mutuel. Les automobilistes doivent ralentir et céder le passage aux piétons, mais il est tout aussi important que ces derniers s’assurent que les conducteurs les ont bien vus avant de traverser », conclut Mme Ouellet-Castonguay.

Le ministère des Transports a prévu d’étendre l’installation des FRCR à d’autres passages piétonniers dans les prochains mois. L’objectif est de prévenir les accidents et de rendre les routes plus sécuritaires pour tous, jeunes et moins jeunes.