65 000 $ pour trois projets artistiques kamouraskois

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent dévoilent les trois projets artistiques kamouraskois retenus dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Cassandre Henry reçoit 18 000 $ pour l’enregistrement d’un album de musique instrumentale de la formation Papillon social club, ainsi que pour la réalisation d’une tournée de spectacles. Vrille art actuel de La Pocatière récolte 27 000 $ pour réaliser une résidence de cocréation avec les artistes Jacynthe Carrier, Bruno Bouchard et leurs deux filles, portant sur l’agroalimentaire au Kamouraska.

Le Centre d’art de Kamouraska se voit accorder 20 000 $ pour coproduire une œuvre audiovisuelle installative et une performance multimédia avec Carte Blanche, en collaboration avec Antoine Létourneau-Berger et le Festival Mots de la Rive.

« Le programme de partenariat territorial est le seul programme dédié à la création d’ici et à la circulation d’œuvres ici et ailleurs. Et nous avons une chance inouïe de compter sur notre territoire une quantité énorme d’organismes, de créatrices et de créateurs qui portent des projets ambitieux et originaux. Grâce au soutien des partenaires, ces projets reçoivent l’élan qui leur manque pour se déployer, et c’est toute la communauté du Bas-Saint-Laurent qui en profite », déclare Véronique Drouin, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent.