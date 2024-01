Février, du blanc pis du vent, par la fenêtre des ADLS

En février, aux Arts de la scène (ADLS), les occasions sont nombreuses de se bidonner dans les différentes salles du diffuseur culturel. Une ribambelle d’humoristes — Jérémy Demay, Boucar Diouf, Martin Vachon, Philippe Laprise et Michel Barrette — aux styles introspectifs ou explosifs se succéderont.

Du côté de la chanson, Philippe Brach, Pelch et le duo country composé d’Annie Blanchard et Maxime Landry fouleront l’une des scènes des ADLS. Puis, en danse, la troupe Destins croisés présentera Le sacre de Lila. Deux destinations s’afficheront sur le tableau de bord par le biais des Aventuriers voyageurs, soit les îles grecques et l’Afrique du Sud.

Humour

Jérémy Demay présentera, en supplémentaire, son spectacle Naturel qui connaît un grand succès, le samedi 3 février à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation de Plastiques Gagnon.

Pour une seconde fois, et à guichet fermé, Boucar Diouf partagera sa sagesse et ses observations sur l’humanité et ses bêtises avec Nomo Sapiens le dimanche 4 février à 15 h à la salle Edwin-Bélanger.

Martin Vachon se fera les dents sur son nouveau matériel Ahh caramel… le jeudi 8 février à 20 h au Cabaret Cogeco dans le cadre des soirées Rire en salle, un délicieux mélange d’anecdotes nappé d’autodérision.

Philippe Laprise est de retour avec Pourquoi pas? le 16 vendredi février à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation du Journal coopératif l’Oie blanche.

Le baron de la rigolade et conteur extraordinaire Michel Barrette débarque avec Un mot, une histoire le samedi 24 février à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, en partenariat avec Esco. Dans cette proposition immersive, il répondra autant aux questions du public que de son interlocuteur Christian Bégin. Ils le mèneront sur des chemins de traverse inexplorés de son répertoire.

Chanson

Après plusieurs années passées loin des projecteurs, Philippe Brach est de retour le samedi 10 février à 20 h à la salle Promutuel Assurance, une présentation de la Maison Rousseau. Les termes « brutale lucidité » et « glorieux cynisme », ainsi que « fougue et plaisir » s’appliquent à sa plus récente offrande Les gens qu’on aime. En première partie : l’artiste LUMIÈRE.

Annie Blanchard et Maxime Landry s’unissent dans un spectacle hommage qui affiche complet, Jolene and the Gambler, le country de nos idoles le samedi 17 février à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Pelch, jeune auteur-compositeur-interprète, capture avec lucidité son quotidien qu’il retransmet à travers des paroles lucides et une musique mélancolique aigre-douce.

Danse

C’est un pèlerinage initiatique, une quête primale par la danse qui se déroulera le dimanche 11 février à 16 h à la salle Edwin-Bélanger. Le chorégraphe de la troupe Destins Croisés, Ismaël Mouaraki, s’inspire des cérémonies de Lila, célébrations mystiques et musicales traditionnelles de son Maroc d’origine (en arabe, lila signifie « nuit ») pour créer l’œuvre Le sacre de Lila. Il explore la transe et la spiritualité avec sept danseurs masculins.

Aventuriers voyageurs

L’archipel des Cyclades donne rendez-vous aux curieux entre les villages pittoresques, les plages de sable fin, les eaux turquoise et les vestiges antiques. Il sera possible de visiter les îles mythiques de la Grèce (Santorin, Mykonos, Paros et Naxos) le dimanche 11 février à 13 h 30 et le lundi 12 février à 19 h 30 à la salle Promutuel Assurance.

Puis, Le dimanche 25 février à 13 h 30 et le lundi 26 février à 19 h 30, la famille Guilmain-Brunelle prend la route pour six mois en Afrique australe. Ce premier de trois films mènera l’auditoire dans la partie nord-est de l’Afrique du Sud, une région réputée pour ses parcs nationaux et ses safaris. La série est une présentation du Club voyages Montmagny.

Tous les détails de la programmation et les billets se trouvent au adls.ca, ou dans l’un des trois points de vente de la Côte-du-Sud (Jean Coutu Montmagny, dépanneur Voisin Saint-Pamphile, Centre socioculturel Gérard-Ouellet Saint-Jean-Port-Joli).

Source : Les Arts de la scène