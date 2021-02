73 100 $ pour adapter les services et les structures au vieillissement de la population

La ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais, qu’à la suite de l’appel de projets 2020-2021 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), un financement de 73 100 $ a été accordé à la circonscription de Côte-du-Sud afin de favoriser l’émergence d’environnements bâtis et sociaux propices au vieillissement actif.

L’appel de projets s’est déroulé du 31 août au 21 octobre 2020. Le projet retenu est celui de la MRC de L’Islet pour un montant de 73 100 $. Rappelons que les montants octroyés s’inscrivent dans le cadre du volet 1 du programme. Celui-ci a pour but de soutenir les municipalités, les MRC et les communautés autochtones qui entreprennent une démarche MADA, en vue de réaliser une politique et un plan d’action qui répondent aux besoins des aînés et qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Ce volet prévoit une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité et un accompagnement technique incluant, entre autres, l’aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

« Les projets soutenus démontrent l’engagement des gens d’ici à prioriser le mieux-être des aînés. Nous avons besoin d’initiatives comme celles-ci qui assurent la sécurité et le dynamisme des milieux de vie. Les communautés auront accès à des lieux qui favorisent leur épanouissement, et ce, de manière durable », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud.