À la recherche des cocos de Pâques

Dans le but de pimenter un peu le long congé de Pâques en ces temps de confinement, le Service des loisirs de Saint-Pamphile a organisé une chasse aux cocos dans la municipalité.

Du 2 au 5 avril derniers, six affiches de coco étaient installées à divers endroits dans le village. Les gens devaient les repérer, les prendre en photo et les faire parvenir par courriel au responsable afin d’être admissible à un tirage de prix de participation. L’activité a été bien appréciée et près de 35 familles ont participé.

Le tirage des gagnants a été diffusé en direct sur Facebook le mardi 6 avril en soirée. Ainsi, Amélie Vaillancourt et Brenda Moreau ont gagné l’une des deux boîtes de repas pour quatre personnes Ma cabane à la maison du Bistreau d’érable. Ann-Pier Vaillancourt et Mélanie Vaillancourt se sont vus remettre chacune un chèque-cadeau de 50 $ au Restaurant Chez Réjean. Finalement, les assiettes de fondue au chocolat ont été remportées par Stéphanie Charland et Julie Nadeau.