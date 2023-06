La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth annonce le lancement officiel du parcours Défi-Évasion – À la recherche du trésor caché de Saint-Onésime-d’Ixworth. Cette activité gratuite est une aventure énigmatique qui mène le passant à sillonner la municipalité en quête d’indices pour compléter le parcours et découvrir le trésor.

Profitant de l’arrivée du beau temps et de l’effervescence de la Fête des voisins prévue le 3 juin 2023, la Municipalité inaugure la mise en ligne du jeu d’évasion qui sera accessible en libre-service du 3 juin au 1er octobre 2023. Le concept est simple et convivial et l’activité se fait de façon autonome.

Il suffit de se rendre dans le stationnement de l’hôtel de ville et de repérer la pancarte du Défi-Évasion, de scanner le code QR avec son téléphone intelligent et de se lancer à l’aventure.

Cette offre d’activité originale et gratuite est une initiative de la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth et se veut un moyen de bonifier l’offre de service récréative dans le Parc régional du Haut-Pays.

La mise en œuvre du Défi-Évasion : « À la recherche du trésor de Saint-Onésime-d’Ixworth » a été rendue possible, notamment grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska, via les Fonds Régions et ruralité-volet 2 : Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et le Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK).

Source : Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth