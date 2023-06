Restauration de bâtiments patrimoniaux : L’architecte Marie-Josée Deschênes à Kamouraska

La MRC de Kamouraska est fière d’offrir à tous les propriétaires de maisons anciennes ainsi qu’à toute personne s’intéressant au patrimoine bâti, une soirée d’information gratuite animée par Marie-Josée Deschênes, une architecte spécialisée en patrimoine bâti avec une expérience de près de 30 ans dans le domaine.

La rencontre se tiendra le jeudi 15 juin à 19 h 30, à l’église de Kamouraska. Mme Deschênes partagera ses connaissances acquises au fil du temps, ainsi que des trucs et astuces pour restaurer un immeuble à des coûts abordables.

La formation fera le tour de tous les sujets d’intérêt pour la restauration d’un immeuble patrimonial, de la cave au grenier : le choix des fenêtres, l’isolation, les revêtements extérieurs, etc.

« Cette rencontre est un incontournable pour tous les gens et propriétaires s’intéressant à la restauration de bâtiments patrimoniaux, et plus encore. Mme Deschênes est une conférencière dynamique et généreuse. Nous invitons la population en grand nombre », déclare la directrice du service d’aménagement et de mise en valeur du territoire de la MRC, Mme Catherine Langlois.