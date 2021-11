À quoi sert l’argent des éoliennes au Kamouraska ?

Les projets éoliens et les revenus qui tombent sans effort dans les coffres des municipalités de la région ont fait couler de l’encre durant la dernière campagne électorale, le candidat élu à la préfecture Sylvain Roy en faisant sa priorité au niveau des enjeux régionaux. Mais comment les municipalités dépensent l’argent reçu jusqu’à présent ?

Il faut d’abord préciser que le Kamouraska fait partie d’une régie régionale qui investit dans les parcs éoliens et reçoit ainsi des bénéfices annuels depuis environ quatre ans.

La Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent détient 33 % de l’actionnariat des parcs éoliens communautaires, soit celui de Nicolas-Riou situé dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette ainsi que celui de Roncevaux situé dans la MRC d’Avignon en Gaspésie. Les profits réalisés par l’exploitation de ces parcs éoliens sont versés annuellement aux huit MRC, à la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ainsi qu’au Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

Comme le Kamouraska pourrait accueillir son premier projet éolien sur son territoire prochainement, une tournée de quelques municipalités a permis d’en savoir davantage sur ces sommes et comment elles sont dépensées.

La Pocatière et Sainte-Hélène cumulent l’argent depuis le début, en attente d’un projet de développement spécifique. La Pocatière a reçu près de 500 000 $ depuis 2017 et ce montant est cumulé dans un fonds. Même chose à Sainte-Hélène où cela représente près de 100 000 $. On est toujours en attente d’un projet éventuel de ce côté.