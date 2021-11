Le député Bernard Généreux nommé ministre adjoint du cabinet fantôme pour le Tourisme

En prévision de la reprise des travaux parlementaires qui aura lieu le 22 novembre prochain, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, était de passage à Ottawa cette semaine pour sa cérémonie d’assermentation, lui permettant officiellement de siéger au sein de la 44e législature.

À la suite d’une rencontre avec le chef conservateur Erin O’Toole, son collègue le leader de l’opposition officielle à la Chambre des communes Gérard Deltell et son équipe, M. Généreux a également été nommé ministre adjoint du cabinet fantôme pour le Tourisme. Il épaulera ainsi sa collègue Michelle Ferreri, députée de Peterborough-Kawartha (Ontario) qui s’est vu nommer ministre du cabinet fantôme responsable du Tourisme.

« J’ai l’immense fierté de représenter, pour une quatrième fois, les gens de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup au sein du parlement canadien, a déclaré le député Bernard Généreux. Nous sommes une région parmi les plus belles et les plus entrepreneuriales au pays, et j’entends continuer le travail de proximité et d’accompagnement qui fut tant remarqué et apprécié auprès des citoyens au cours des six dernières années », a dit M. Généreux.

Ayant participé régulièrement au caucus consultatif sur le tourisme mis en place par ses collègues conservateurs pendant la pandémie de COVID-19, Bernard Généreux a réussi à sensibiliser plusieurs députés à l’importance du secteur touristique au sein de l’économie de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, et nombreuses de ses questions à la Chambre des communes portaient déjà sur l’appui du gouvernement envers cette industrie très touchée par les mesures sanitaires depuis un an et demi.

« Je suis heureux que le chef Erin O’Toole ait remarqué mon intérêt particulier pour le tourisme et la promotion que j’ai toujours souhaité en faire — nous sommes choyés d’avoir chez nous des paysages parmi les plus magnifiques au pays, a renchéri le député qui a mis sur pied une tournée touristique estivale de 15 jours dans son comté en 2016, propulsée sur les médias sociaux. J’ai bien hâte de travailler avec ma collègue Michelle Ferreri pour soutenir l’industrie et faire en sorte que le secteur touristique ne soit pas négligé par le gouvernement Trudeau. »

Source : Bernard Généreux