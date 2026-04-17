Accès à la Caisse de La Pocatière : Le trottoir perd son statut de solution unique

Le projet d’aménagement d’un trottoir pour sécuriser l’accès à la Caisse Desjardins de La Pocatière n’est plus considéré comme la seule option sur la table. La Ville et l’institution financière explorent désormais différentes pistes, dans un contexte où les coûts et les priorités budgétaires forcent une réflexion plus large.

« On évalue diverses pistes de solution, parce que le trottoir en soi, il y a quand même des frais d’aménagement, mais aussi après ça d’entretien », explique le maire de La Pocatière Vincent Bérubé. Interviewé sur la question il y a quelques mois, ce dernier avait évalué les coûts reliés à l’aménagement d’un trottoir à 300 000 $. « Assurément, si on ne trouve pas une autre solution, ça va être aussi dispendieux que ce qu’on avait évalué », précise-t-il, ajoutant que ce sont tout de même des enjeux financiers importants pour la Ville.

Parmi les possibilités envisagées, la création d’une voie d’accès distincte est évoquée, tout comme la possibilité de baliser certains segments, notamment le long de la route 132. « Il y a différentes pistes de solutions », résume Vincent Bérubé.

Du côté de la Caisse Desjardins de La Pocatière, le directeur général Étienne Martel-Octeau confirme que les discussions se poursuivent avec la Ville, et qu’en attendant une solution permanente, des dispositions ont déjà été mises en place. « La sécurité de nos membres demeure une priorité. […] Depuis son déménagement, la Caisse souhaite faciliter l’accès à ses services en offrant à ses membres, pour toute l’année 2026, un soutien au transport grâce à un partenariat avec le transport collectif Raoul », dit-il.

« Concrètement, sur demande, les membres peuvent recevoir chaque mois un coupon donnant droit à un déplacement aller‑retour vers la Caisse, entièrement pris en charge par la Caisse. Par cette initiative, la Caisse réaffirme son engagement à soutenir ses membres, particulièrement ceux ayant des limitations de déplacement, en leur offrant un transport gratuit par mois afin de simplifier leurs démarches, et maintenir un accès de proximité à leurs services financiers. »

Une rencontre entre les deux parties est prévue dans les prochaines semaines afin de faire progresser le dossier.