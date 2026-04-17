Grande faune : Appel à la prudence sur les routes au printemps

Avec l’arrivée du printemps, les risques de collision avec la grande faune augmentent sur le réseau routier québécois, incitant le ministère des Transports et de la Mobilité durable à lancer un appel à la vigilance auprès des automobilistes.

Le Ministère rappelle que la fonte des neiges et le retour de températures plus douces favorisent les déplacements d’animaux comme les cerfs de Virginie et les orignaux. Ceux-ci quittent leurs aires hivernales à la recherche de nourriture ou de nouveaux habitats, tandis que les jeunes cervidés de l’année précédente se dispersent pour établir leur propre territoire.

Cette période est particulièrement propice aux accidents, notamment à l’aube et au crépuscule, moments où les animaux sont les plus actifs. Le Ministère invite donc les usagers de la route à adapter leur conduite en conséquence.

Des consignes claires

Parmi les consignes de sécurité, il est recommandé de respecter les limites de vitesse, de ralentir dès qu’une présence animale est soupçonnée, et d’éviter toute manœuvre brusque. « Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée », souligne-t-on. En cas de risque imminent de collision, mieux vaut freiner progressivement plutôt que tenter une manœuvre d’évitement qui pourrait entraîner des conséquences plus graves.

Afin de réduire les risques, plusieurs mesures sont déployées sur le réseau routier. Le Ministère mentionne notamment l’installation de signalisation spécifique dans les secteurs à risque, incluant parfois des panneaux clignotants. Des aménagements fauniques, comme des clôtures anticervidés et des passages sous la chaussée, permettent également de limiter les intrusions sur la route, et de favoriser des traversées sécuritaires pour les animaux. Des travaux de déboisement sont aussi réalisés pour améliorer la visibilité des conducteurs.

Malgré ces interventions, le risque demeure bien réel, insiste le Ministère, qui rappelle l’importance de la vigilance individuelle. Les automobilistes sont également invités à signaler toute présence de grande faune aux abords des routes en composant le 511, option 2. Ce service, accessible en tout temps, permet de mieux cibler les zones à risque, et d’intervenir rapidement. Chaque signalement contribue ainsi à la sécurité des usagers et à la protection de la faune.