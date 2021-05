Accès libre au terrain de baseball de La Pocatière

L’équipe des Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière désire informer la population que le terrain de baseball est maintenant accessible pour la pratique libre.

Le terrain est disponible gratuitement du dimanche au samedi, entre 10 h et 16 h, lorsqu’il n’y a pas d’événements organisés ou des travaux à effectuer au terrain. Il est toutefois important de noter qu’il est possible d’utiliser le terrain à l’extérieur des heures mentionnées, mais une réservation doit être faite et les coûts déterminés conformément à la politique de tarification de la Ville.

Les utilisateurs doivent suivre les exigences mises en place par la Santé publique, soit respecter une distance de 2 m, sauf lorsque les gens habitent à la même adresse, porter un masque lorsque la distance de 2 m ne peut être respectée, se laver les mains avant d’entrer sur le terrain et un maximum de huit personnes peut être présent sur le terrain au même moment.

Pour plus d’informations au sujet des modalités de location et des tarifs, communiquez avec les SRCC au 418 856-2222, poste 2018 ou au loisirs@lapocatiere.ca.