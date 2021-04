Accident de train : La victime aurait été éblouie par le soleil

Le coroner qui enquêtait sur le décès de Mathieu Bujold, happé par un train à Saint-Roch-des-Aulnaies le 11 septembre 2020, conclut qu’il aurait omis de faire son arrêt obligatoire à un passage à niveau, alors qu’il avait les facultés affaiblies par le cannabis et qu’il était probablement ébloui par le soleil.

Mathieu Bujold, 43 ans de Rimouski, a été happé par un train de marchandises du CN alors qu’il circulait sur la route Joachim le 11 septembre 2020 vers 16 h 25. Il a subi divers traumatismes, dont une fracture cervicale. Les analyses sanguines ont révélé une alcoolémie négative et une concentration de 29 ng/mL de cannabis.

L’accident est survenu alors qu’il retournait auprès de sa famille après avoir travaillé quelques jours dans la région de Montréal. Il n’avait jamais tenu de propos suicidaires et avait l’habitude de quitter momentanément l’autoroute, afin de circuler sur des routes secondaires pour éviter les travaux routiers. Il y avait effectivement des travaux sur l’autoroute 20 à la hauteur de Sainte-Louise ce jour-là.

La collision est survenue au passage à niveau, où il y a des panneaux d’arrêt obligatoire et des panneaux indiquant un passage à niveau conforme aux normes de Transport Canada, mais aucune lumière ni aucune barrière indiquant l’arrivée et le passage d’un train.

D’après les témoignages du personnel ferroviaire et l’examen de la scène par les policiers, on croit que M. Bujold « a omis de faire son arrêt obligatoire au passage à niveau, qu’il n’a jamais freiné à l’approche de la voie ferrée, qu’il n’a pas fait de geste suggérant qu’il désirait être frappé par le train, qu’il n’utilisait pas son cellulaire au volant lors de l’impact et qu’il semble n’avoir jamais aperçu le train qui arrivait à sa hauteur », écrit le coroner Donald Nicole.