Accident de travail : le travailleur succombe à ses blessures

Le travailleur blessé récemment à l’usine de Sciage Kamouraska a malheureusement succombé à ses blessures.

«Nous ne commenterons pas plus les circonstances de l’accident et attendrons les conclusions de l’enquête menée par la CNESST. L’homme était fort apprécié et respecté dans son milieu. Il était également impliqué depuis plusieurs années au sein de l’exécutif syndical local, affilié à la FIM-CSN, à titre de vice-président», a indiqué son syndicat par communiqué.

Il manquera donc à plusieurs.

« Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux confrères de travail. De plus, nous continuerons à être présents pour ses collègues et nous assurerons que toute l’aide nécessaire leur soit fournie », affirme Nancy Legendre, présidente du CCBSL–CSN. « Le 28 avril prochain, lors de la journée de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, nous aurons une pensée bien particulière pour lui. C’est encore une mort de trop qui nous rappelle qu’il reste du travail de prévention à faire. Il faut pouvoir travailler en sécurité et avoir l’assurance de rentrer à la maison en santé à la fin de chaque journée », conclut-elle.