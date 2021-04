Montant record pour le GOvember 2020

L’édition 2020 du GOvember, qui s’est tenue virtuellement en raison de la pandémie, a permis d’amasser un montant record, au bénéfice de trois organismes de la région.

Un montant de 25 000 $ a été amassé, alors que l’objectif était de 10 000 $.

Pour l’édition 2020, les organismes bénéficiaires étaient la Fondation André-Côté, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de Fatima et La Traversée (Association Kamouraskoise en santé mentale).

« Ç’a été un gros travail d’équipe. J’ai senti la volonté de tout le monde de faire avancer l’événement. On dirait qu’on s’était tous donné le défi de dire “ce n’est pas vrai que la pandémie va nous en empêcher” », a dit Maryse Pelletier, de la Fondation de l’hôpital. Cette dernière a ajouté qu’elle avait plusieurs bonnes idées pour les cinq ans du GOvember l’an prochain.

« Le GOvember a encore plus apporté un baume sur notre santé mentale. À La Traversée, on a de plus en plus de demandes, on le voit. Novembre, c’était juste un petit bouillon de bonheur », a ajouté Judith St-Jean, représentante de l’organisme.

« Ç’a été un événement sans précédent. Ça nous donne un très gros coup de pouce. C’est le même topo pour tout le monde, nos activités de financement ont été annulées, c’est donc une aide pour poursuivre notre mission », a aussi dit Marie-Pier Breault de la Fondation André-Côté.

Les objectifs du GOvember sont de sensibiliser la population à l’importance de la santé masculine (autant physique que mentale) en brisant les tabous, stéréotypes et idées préconçues qui y sont associés, durant tout le mois de novembre. On vise aussi à encourager l’achat local en offrant une vitrine promotionnelle aux entreprises de la région désirant s’associer au mouvement et encourager le don local en remettant les dons à des fondations et organismes qui font une différence au niveau de la santé masculine dans l’ensemble de la région. Développement économique La Pocatière assure la gestion des fonds.

Pour cette édition, un encan virtuel fort populaire a été tenu. Un des items populaires a été une cravate donnée par les filles du politicien décédé Claude Béchard, vendue pour 260 $.

L’organisation avait aussi fait appel à deux présidents d’honneur, provenant des deux extrémités du Kamouraska, soit Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska et Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière. Le but étant de couvrir l’ensemble du territoire, à l’image des organismes bénéficiaires.