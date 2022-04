Accidentés du travail ou de la route : 3 personnes sur 5 ressentent de la honte ou de la culpabilité

En cette journée de commémoration, l’organisme Aide aux Travailleurs Accidentés basé à Saint-Jean-Port-Joli, fait le lancement d’une campagne de sensibilisation des préjugés envers les accidentés du travail et de la route. Pour mieux faire comprendre la réalité des accidentés face aux préjugés, trois capsules vidéo ont été créées et seront diffusées sur le Web et dans les médias.

L’ATA vient en aide aux travailleurs accidentés du travail ou de la route depuis 1987 et dessert tout l’Est-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Nord-du-Québec, la Capitale-Nationale et la Mauricie. L’ATA sait à quel point la réhabilitation des accidentés peut parfois être difficile, surtout lorsqu’ils font face aux préjugés. L’ATA qui vient en aide aux travailleurs accidentés du travail et de la route a donc mis en place une campagne pour lutter contre ces préjugés, les dénoncer et les démystifier. Les résultats d’un sondage fait par l’ATA sont venus confirmer ce que la majorité des accidentés vivent au quotidien.