Lac de l’Est : Nombreuses réactions et déceptions suivant la fermeture du Camping

Le préfet de la MRC de Kamouraska Sylvain Roy a appris la fermeture du Camping du lac de l’Est en même temps que tout le monde et s’il se dit déçu. Il affirme aussi avoir très peu de pouvoir pour agir puisqu’il s’agit d’une décision municipale.

Rappelons que pour faire des travaux majeurs et mettre le camping à niveau, une centaine de saisonniers devront quitter avec leurs équipements d’ici le 23 juin. Des estimations seront ensuite effectuées et des demandes financières seront adressées au gouvernement pour faire des travaux d’importance. Le préfet a toutefois plusieurs questions sans vraiment avoir de réponses.

« On l’a su comme tout le monde à la dernière minute. Ça fait longtemps que ça devait se faire (les travaux), mais est-ce que c’était nécessaire de fermer tout de suite comme cela », questionne Sylvain Roy.

Il se demande aussi s’il était possible de repousser la décision de fermer complètement. « Il n’y a pas encore de projets acceptés. Ça peut prendre plusieurs années, ce sont des projets majeurs. Quand on voit la lenteur parfois des gouvernements à répondre… », ajoute le préfet.

Il reconnait toutefois la compétence de la Municipalité de Mont-Carmel qui est propriétaire. La MRC, outre offrir son soutien, ne peut pas faire grand-chose. « On ne peut pas rien faire. On n’a pas d’emprise sur une offre touristique locale qui appartient à la Municipalité », dit Sylvain Roy.

Bien que ça ne soit pas un enjeu fédéral, sa façon de procéder est de tenter de concilier les parties, comme dans toutes les circonstances où il a été interpellé par le passé, et ce, en veillant à ce qu’elles soient impliquées, ou du moins au courant de sa participation, a-t-on indiqué au bureau du député. L’objectif est d’aider à trouver une solution, a-t-on ajouté, spécifiant que le député ne commentera pas publiquement cet enjeu pour l’instant.

Rappelons que des saisonniers et citoyens ont l’intention de manifester pacifiquement et d’assister à la prochaine séance du conseil de Mont-Carmel pour obtenir plus de réponses, le mardi 3 mai prochain.