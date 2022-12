Action collective : Le nom de feu Mgr Clément Fecteau cité

D’autres évêques ont été ajoutés ces derniers jours à la liste de l’action collective orchestrée par le cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee. Récemment, la Cour supérieure a accueilli cette demande d’action collective contre le diocèse de Québec. Le nombre de victimes présumées se chiffre maintenant à 134 personnes.

En plus du cardinal Marc Ouellet et de l’ancien évêque auxiliaire Jean-Paul Labrie, les noms de l’ex-évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Clément Fecteau, aujourd’hui décédé, et de Jean-Pierre Blais, évêque de Baie-Comeau, ont été ajoutés à la liste. Selon Radio-Canada, « Clément Fecteau aurait commis des attouchements sur un enfant de 13 ans en 1987, au Séminaire de Québec. Le religieux se serait aussi adonné à de l’exhibitionnisme ».