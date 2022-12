Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation : Départ du président, arrivée de la journaliste Hélène Raymond

La dernière assemblée générale annuelle du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) s’est soldée par le départ de Rosaire Ouellet, président depuis 2014. Ce départ, combiné à celui d’un autre administrateur, permet à deux nouvelles personnes de joindre le conseil d’administration, l’une d’entre elles étant Hélène Raymond, anciennement journaliste à La semaine verte de Radio-Canada.

Le départ de Rosaire Ouellet n’a rien de surprenant ; à pareille date l’an dernier, il évoquait son souhait de laisser la place à la relève. Un an plus tard, il passait de la parole aux actes en annonçant ses intentions avec émotion, dès la lecture de son rapport à la présidence.

« […] Toute bonne chose a une fin, et pour moi, mon implication au conseil d’administration se termine ici. Ce n’est pas par manque d’intérêt, mais bien par manque de temps. Bien sûr, je resterai disponible pour épauler au besoin le prochain conseil d’administration afin d’assurer une transition harmonieuse dans le développement futur du Musée », a-t-il indiqué, en guise de justification à son départ.

Rosaire Ouellet était impliqué à titre d’administrateur depuis 2009, et auparavant comme bénévole aux côtés de l’abbé Paul-André Leclerc. C’est sous sa présidence que le Musée François-Pilote est devenu le MQAA en février 2016, à la suite d’une réflexion entamée en 2013. En se concentrant sur les créneaux de l’agriculture et de l’alimentation, le MQAA a développé nombre d’expositions qui ont depuis voyagé dans plusieurs musées du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Les défis demeurent néanmoins nombreux pour l’établissement, dont la fréquentation n’a pas atteint les 1500 visiteurs en 2021-2022. L’emplacement du musée, difficile d’accès par la cour arrière du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est pointé du doigt par l’ancien président pour expliquer ces résultats. Un projet de construction sur un terrain avec accès à partir de la route 132 était dans l’air il y a quelques années, mais le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications (MCC) à sa réalisation n’était pas au rendez-vous, selon Rosaire Ouellet.

Finances

Du pain sur la planche attend donc le nouveau conseil d’administration, qui doit orchestrer le virage numérique du musée, compléter la planification stratégique, et procéder à l’embauche d’un directeur général. Un « chasseur de têtes » est sur le dossier, assure le président sortant, à la suite d’un appel de candidatures infructueux dans les derniers mois.

« Lorsque j’ai pris la présidence du Musée, sa santé financière était fragile. Avec les années, et une gestion rigoureuse des finances accompagnée d’une hausse de l’aide financière du MCC, je laisse le Musée dans une bonne situation financière, et le futur conseil d’administration aura une marge de manœuvre intéressante pour poursuivre les actions de l’organisation », a lu Rosaire Ouellet.

En date du 31 mars 2022, le MQAA seulement — le Musée a aussi sous sa gouverne les Archives de la Côte-du-Sud — enregistrait un excédent des produits par rapport aux charges de 155 561 $. Ces résultats s’expliquent, entre autres, par des charges salariales moins importantes et par les aides gouvernementales liées à la COVID-19.

Élections

Le départ de Rosaire Ouellet, combiné à celui de Jean Desjardins, a forcé la tenue d’une élection où trois personnes ont manifesté leur intérêt à joindre le conseil d’administration. Hélène Raymond, journaliste indépendante originaire de La Pocatière, a été élue à la suite de cette élection. France Rémillard, de Lévis, qui a travaillé durant 25 ans au Centre de conservation du Québec, occupera l’autre siège. Déjà administrateur, Philippe Dubé, professeur associé en muséologie de l’Université Laval, a été nommé au poste de président.