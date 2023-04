Activité InterAction : Une collaboration enrichissante

Vendredi 7 avril, L’ABC des Hauts Plateaux et La Médiathèque Héritage de L’Islet-Sud ont collaboré pour offrir un rendez-vous intergénérationnel et interculturel sous le thème des rameaux.

Lors de cet après-midi à la Médiathèque, Julie Leclerc, surnommée Madame Keevanne, a été accueillie par un groupe diversifié curieux d’apprendre. Cette artisane a su partager avec son dynamisme hors du commun les méthodes de tressage des rameaux ainsi que des informations sur le patrimoine religieux liées à ceux-ci. De plus, Madame Keevanne a transmis des renseignements sur l’usage que nos ancêtres faisaient de la nature.

Mme Leclerc a apprécié la diversité des gens présents et leur curiosité. Ce sont 26 participants de plusieurs générations et cultures différentes qui ont relevé le défi de découvrir cet art. Certains s’en sont sortis plus facilement que d’autres.

Mme Joncas commente : « Nous sommes tombées dans sa palette! », parlant de sa petite-fille Jasmine qui l’accompagne et qui a mieux réussi que sa grand-mère l’activité. « La vie est un apprentissage, comme aujourd’hui », mentionne Réal Ducharme, nouvel arrivant à Sainte-Perpétue.

La diversité des activités offertes par ces deux organismes est bien appréciée par les habitants de la région. Cette initiative a été rendue possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du gouvernement du Québec. En effet, L’ABC des Hauts Plateaux a reçu une aide financière dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités afin de développer un projet sur trois ans qui promeut des relations interculturelles et intergénérationnelles harmonieuses sur son territoire d’action, soit le sud des MRC de L’Islet et de Montmagny.

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux