Persévérance scolaire : Des femmes monoparentales recrutées pour une étude

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) veut tester un système pour venir en appui aux femmes monoparentales en quête de l’obtention de leur premier diplôme. On en recrute actuellement dix dans le KRTB pour participer à cette étude.

L’objectif est de trouver une façon de lever les obstacles qui bloquent les « projets de vie » d’un groupe de personnes marginalisées. « Selon les études qu’on a faites et sur lesquelles on s’est basées, elles [les femmes monoparentales] sont vraiment marginalisées », indique Camille Cimon, agente de terrain pour le KRTB à l’ICÉA. Actuellement, aucun système en place n’est conçu pour venir en aide aux personnes appartenant à cette catégorie de citoyennes lorsqu’elles veulent obtenir un diplôme d’études secondaires.

« Plusieurs obstacles peuvent bloquer ce projet-là, que ce soient les finances, l’absence de garderie pour les enfants, ou un frigo vide », affirme Camille Cimon. L’étude veut donc tester la pertinence d’une agente de terrain pour accompagner ces femmes dans l’atteinte de leur objectif éducationnel. Elle cible trois emplacements : Montréal-Nord, une communauté autochtone, et le KRTB.

Fonctionnement

Une fois recrutée, la femme monoparentale sera suivie sur une durée de deux ans, ou jusqu’à ce qu’elle se retire de l’étude. Chaque mois, il y aura une rencontre avec l’agente pour discuter du cheminement et des défis rencontrés, autour d’un muffin et d’un café. Les recrues peuvent également contacter l’agente en dehors des rencontres prévues si un obstacle se présente entre-temps.

Selon le problème rencontré, il existe plusieurs ressources au sein d’une MRC qui pourraient y répondre. Avec les acteurs du milieu, l’agente évaluera lesquelles de ces ressources pourraient bénéficier à la recrue. « On va l’accompagner là-dedans, parce que parfois, elles ne savent pas par où commencer », relate Camille Cimon.

Critères

Pour se joindre à l’étude, il faut être une femme (ce qui comprend les femmes trans et les personnes assignées femme à la naissance), être la seule personne à charge de l’enfant, et avoir comme projet de terminer son DES. Les participantes devront s’engager à remplir quelques questionnaires, et être ouvertes à parler des obstacles auxquels elles font face. En échange, elles recevront de l’accompagnement dans leurs démarches de retour aux études. En plus, pour chaque année de participation, elles courent la chance de gagner une bourse de 500$.

Les intéressées peuvent écrire à Camille Cimon au ccimon@icea.qc.ca ou l’appeler au 514-424-4077.