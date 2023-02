Activité intergénérationnelle : Un Atelier des jeunes impliqués

L’ABC des Hauts Plateaux a animé un atelier multidimensionnel avec les jeunes fréquentant l’Atelier des jeunes. Lors de la journée pédagogique du vendredi 10 février dernier, à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud, une animatrice de L’ABC des Hauts Plateaux a développé un atelier nommé « Koala et Chocolat » avec les jeunes présents. La journée a débuté tôt le matin et s’est terminée en après-midi avec des sourires en grande quantité.

Ce sont 16 jeunes présents à l’atelier ainsi que leur intervenante, Sylvie Jacques, et deux bénévoles, Francine Chouinard et Odette Morneau Thibodeau, qui ont participé à cette activité qui a plu à tous. En avant-midi, les activités à l’honneur ont été le moulage de sucettes en chocolat, la préparation des cartes personnalisées pour chacun des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue, l’emballage, la décoration des friandises et un coloriage sur le thème de la Saint-Valentin. Le dîner a ensuite été offert à tous avec un menu de circonstances : des crêpes en forme de cœur ainsi que des fruits offerts par la Soupe aux boutons.

En après-midi, les jeunes sont allés livrer les cadeaux et les cartes à une trentaine de personnes âgées habitant le CHSLD. La remise de ces cœurs chocolatés a couronné de succès cette journée. Les jeunes et les moins jeunes avaient des sourires lumineux. « C’est vraiment plaisant de les voir », a mentionné M. Blanchet avec son magnifique sourire. Et M. Caron a répondu « Oui! » à Léa-Kate, puisque sa carte lui demandait d’être son valentin. Les activités intergénérationnelles sont vraiment appréciées et savent faire ressortir le meilleur de tous.