Affaire Alain Rayes : une erreur inappropriée selon Bernard Généreux

Le député fédéral conservateur de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux a réagi aux tumultes qui entourent le parti depuis qu’il a choisi son chef Pierre Poilievre.

Il a d’abord admis, tout comme son parti, qu’il était inapproprié que des membres du parti conservateur aient reçu un texto disant de faire pression pour que Alain Rayes, député qui a accompagné Jean Charest à la course à la chefferie, démissionne du parti. Ce dernier avait vu ce geste comme de l’intimidation pure et simple.

«C’était inapproprié et on s’est excusés. C’est une erreur ça n’aurait jamais dû se faire et on l’a reconnu», a dit Bernard Généreux.

Il a ajouté qu’il demeurait ami avec Alain Rayes et qu’il était en contact avec lui.

Puis, Poilievre a eu du mal avec les médias et dans une lettre à ses sympathisants, il a demandé des dons pour l’ «aider à contourner les médias biaisés», peut-on lire dans le Journal de Montréal.

«En politique, tous les moyens sont bons pour récolter de l’argent et si ça résonne auprès de certains individus, tant mieux pour eux autres s’ils veulent envoyer de l’argent», a lancé Bernard Généreux, indiquant que ça ne résonnait pas chez lui et qu’il n’entendait pas se cacher et qu’il répondrait aux médias.

Il a ajouté qu’il se sentait bien à l’intérieur du parti, malgré tout ce qui défraie la manchette depuis quelques jours.