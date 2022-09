La Villa du Piedmond doit redresser ses finances

La gestion passée a été cahoteuse et a changé ces dernières années. Mais au-delà de la gestion, c’est l’augmentation des salaires pour garder la main-d’œuvre et la hausse des coûts de la nourriture qui oblige la nouvelle administration à mettre en place un programme de redressement sur quatre ans.

Construite en 2013, la résidence, qui est un OSBL, accueille une vingtaine de résidents aînés qui peuvent bénéficier de services de repas et d’entretien, entre autres. En février 2022, il a été décidé de mettre fin au contrat de la directrice et plus récemment à celui du gestionnaire à temps partiel. Actuellement, c’est la direction de l’Office régional d’habitation (ORH) de L’Islet qui a pris la suite et qui a mis en place un plan.