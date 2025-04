Affaire classée 1569

Le dossier 1569, de l’auteur norvégien Jorn Lier Horst, est le quinzième volume de l’excellente série des enquêtes de l’inspecteur William Wisting.

L’intrigue, toujours aussi captivante, comprend deux volets dont le premier concerne un crime contemporain, tandis que l’autre, cœur du récit, est une enquête sur une affaire classée datant d’une vingtaine d’années.

Agnete Roll a disparu. Sa famille est sans nouvelles d’elle depuis trois jours. Quand on retrouve son cadavre calciné dans une maison incendiée, le mari est le premier suspect.

Puis, Wisting découvre dans son courrier une enveloppe anonyme contenant une feuille blanche avec une série de chiffres qui font référence à une affaire datant de l’été 1999. C’est le dossier 1569. À l’époque, une jeune femme avait été tuée en rentrant du travail à bicyclette. Trahi par des traces d’ADN, son ex-petit ami avait été condamné à dix ans de pénitencier. Intrigué, Wisting récupère le dossier aux archives et en fait un examen méthodique. Il constate que l’affaire contient des zones d’ombre, et que l’enquête a été bâclée. C’est comme si les enquêteurs de l’époque avaient succombé à ce que dans le jargon policier on appelle « le syndrome des chiens de chasse », qui consiste à suivre la première piste avec des œillères ou des préjugés, au risque d’en négliger d’autres. Puis, il reçoit d’autres lettres tout aussi énigmatiques, toujours à propos de cette affaire. Entrevoyant la possibilité d’une erreur judiciaire, il va relancer l’enquête avec Adrian Stiller, un spécialiste des affaires classées membre de la Kripos (police criminelle norvégienne).

Danny Momrak a-t-il tué Tore Vaterland en 1999, ou a-t-il été victime d’une erreur judiciaire ? Qui a envoyé les lettres ? C’est à ces questions que vont tenter de répondre les enquêteurs engagés dans une investigation minutieuse et serrée dont le dénouement réservera bien des surprises. Car, comme le faisait justement remarquer un des protagonistes, « quand on ouvre des affaires anciennes, il se passe souvent des choses imprévues ! ».